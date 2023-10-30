Пашинян назвал три принципа по установлению мира с Баку Пашинян: подписание мирного договора с Баку возможно на основе трех принципов

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Ереван может подписать мирный договор с Баку на основе трех согласованных принципов, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, первый принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга. Глава кабмина пояснил, что за основу будущего мирного договора взяты цифровые показатели в 29,8 тысячи квадратных километров и 86,6 тысячи квадратных километров, обозначающие площади Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

Три основных принципа договора о мире и урегулировании отношений согласованы, и если стороны сохранят приверженность согласованным принципам, то подписание договора становится реалистичным, — сказал он, представляя в парламенте проект бюджета на 2024 год.

По словам Пашиняна, Алма-Атинская декларация 1991 года должна стать политической основой для делимитации и дальнейшей демаркации государственной границы. Третий принцип — открытие всех региональных коммуникаций на основе взаимного уважения суверенитета, юрисдикции и законодательств стран, отметил глава кабмина.

До этого глава армянского МИД Арарат Мирзоян сообщил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном возможно при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ в рамках Алма-Атинской декларации. Он отметил, что долгосрочный мир должен быть основан на выполнении обязательств, действенных шагах со стороны всех стран в регионе и отказе от максималистских притязаний.

Ранее премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с Пашиняном в поселении Мухрани недалеко от Тбилиси. Встреча политиков прошла при посредничестве главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили. Встреча длилась несколько часов.