Пашинян отреагировал на задержание военных Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/f18f7f68-bebd-11eb-b12c-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան/facebook.com

Взятые Азербайджаном в плен армянские военнослужащие проводили инженерные работы по обустройству границы. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян на заседании правительства. Его слова приводит Sputnik Армения.

Наши военнослужащие проводили работы по обустройству границы с Азербайджаном, проводили работы по минированию с установлением предупредительных знаков, цели диверсии не было. Инцидент произошёл на нашей территории, — сказал Пашинян.

По его словам, подобные инциденты происходят, «поскольку некоторые силы хотят, чтобы мы свыклись с присутствием азербайджанских военных на нашей территории, но этого не будет».

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о провокации ВС Армении. Шесть военнослужащих пытались перейти границу в районе населённого пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района и были задержаны. В МИД Азербайджана назвали произошедшее провокацией и нарушением трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

В сентябре 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.