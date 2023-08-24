Пашинян: Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору, сообщил премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства, передает «Sputnik Ближнее Зарубежье». По информации премьера, Лачинский коридор в скором времени будет открыт в одностороннем порядке по маршруту из Карабаха в Армению.

Ереван передал Баку новый пакет предложений по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, — сказал он.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что Азербайджан и Армения намерены как можно скорее заключить мирный договор, но при этом заинтересованы в качественных договоренностях на выходе. Зайцев подчеркнул, что не нужно форсировать переговорный процесс, который должен идти столько, сколько нужно, по его словам.

16 августа в Нью-Йорке по запросу Еревана прошло заседание Совбеза ООН по ситуации на Лачинском коридоре. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил озабоченность текущей ситуацией в регионе. Он заявил, что около 30 тысяч детей в Карабахе страдают от недоедания в результате блокады дороги.

В свою очередь постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера являются частью политической кампании.

2 августа президент Азербайджана Ильзам Алиев заявил, что Баку не теряет оптимизма относительно перспектив переговоров с Арменией. По словам президента Азербайджана, он бы не сказал, что процесс идет очень гладко, тем не менее ведутся активные переговоры на уровне глав МИД.