Баку обвинил Ереван в манипулировании гуманитарной ситуацией в Карабахе

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Попытки Еревана представить ситуацию в Карабахе как вопрос гуманитарного характера является частью политической кампании, заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации. По его словам, это делается, чтобы подорвать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Действия Армении являются не чем иным, как воплощением заранее спланированного политического лицемерия, и ее обращение в Совет Безопасности — составная часть проводимой месяцами кампании для манипулирования международной общественностью и введения ее в заблуждение, — сказал дипломат.

Алиев назвал такую политическую кампанию Еревана «провокационной» и «безответственной». Армения намерено мешает политическим усилиям и не хочет решать вопросы, а лишь нагнетает напряженность в регионе, «чтобы продолжить манипулировать международным сообществом», подчеркнул постоянный представитель.

4 августа постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.