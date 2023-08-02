Алиев оценил ход мирного процесса с Арменией Алиев заявил, что не теряет оптимизма в попытке установить мир между Баку и Ереваном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией проходит не так гладко, как мог бы, однако в Баку не теряют оптимизма касательно перспектив переговоров, заявил в интервью Euronews азербайджанский президент Ильхам Алиев. Он отметил, что сейчас главы МИД обеих республик ведут активные переговоры, которые в дальнейшем могут привести к окончательному установлению мира в регионе.

Мы страна, пережившая тридцатилетнюю оккупацию и восстановившая справедливость силой. Мы были авторами нового мирного процесса. Я бы не сказал, что он идет очень гладко, но мы все равно не теряем оптимизма, ибо сейчас мы ведем очень активные переговоры на уровне министров иностранных дел обеих стран, — сказал Алиев.

Он отметил, что власти Азербайджана всегда были готовы установить мир с Арменией, построенный на взаимном признании территориальной целостности и суверенитета республик, а также на делимитации границ и неприменении силы или угроз силой. По словам Алиева, единственным «камнем преткновения» стало нежелание Армении официально признать Карабах частью Азербайджана. Он подчеркнул, что если руководство Армении признает Карабах частью Азербайджана, окончательное подписание мирного договора может произойти уже в ближайшие месяцы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном сопряжено с трудностями. Она указала на необходимость продвижения в сторону нормализации, так как другой альтернативы миру нет.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения РФ из процедуры.