Захарова: урегулирование отношений между Ереваном и Баку идет непросто

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном сопряжено с трудностями, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге. Она указала на необходимость продвижения в сторону нормализации, так как другой альтернативы миру нет.

Армяно-азербайджанская нормализация идет непросто, как мы видим и понимаем, но альтернативы миру нет. Связанные с этим вопросы обсуждались, в частности, вчера на трехсторонней встрече министров иностранных дел. Рассчитываем на новые контакты в ближайшие месяцы, — сказала она.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне сообщил о планах провести встречу президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как предполагается, саммит пройдет до конца 2023 года.

Заявление прозвучало по итогам встречи Лаврова с коллегами из Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Как подчеркнул министр РФ, Москва рассчитывает на продолжение конструктивных переговоров.

Ранее Пашинян заявил, что активность Москвы в урегулировании отношений Еревана и Баку снизилась. По его словам, Россию от переговорного процесса между двумя республиками отвлекают события на Украине, но стороны не хотят вытеснения РФ из переговорного процесса.