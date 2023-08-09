В МИД РФ рассказали, как идет подготовка мирного договора Еревана и Баку Представитель МИД РФ Зайцев: Баку и Ереван не согласны на любые условия мирного договора

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Армения и Азербайджан намерены как можно быстрее заключить мирный договор, однако страны не готовы согласиться на любые условия, ответил на вопрос NEWS.ru замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. По его словам, Москва энергично содействует Баку и Еревану в урегулировании кризиса, так как подготовка договора является одним из элементов трехсторонней договоренности России, Армении и Азербайджана.

Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем, — сказал Зайцев.

Комментируя интервью представителя МИД РФ Дениса Гончара, Зайцев уточнил, что не нужно форсировать процесс, так как страны заинтересованы в качестве договоренностей, а не в скорости принятия документа. При этом, по его мнению, кому-то может быть выгодно ускорить процесс.

Ранее Гончар заявил, что Москва не стремится проводить встречи ради самих встреч, «чем нередко грешат западные коллеги». Он добавил, что Россия стремится к тому, «чтобы все договоренности на данном треке были паритетными», так что ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше.