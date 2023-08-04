В МИД РФ отметили прогресс в разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Последнее заседание трехсторонней рабочей группы (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана, прошедшее 2 июня в Москве, показало значительный прогресс в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, заявил ТАСС директор Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. Дипломат подчеркнул, что появилось понимание того, как восстановить и организовать железнодорожное сообщение по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз.

По его итогам (заседания ТРГ. — NEWS.ru) сторонами констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, — сказал он.

По словам Гончара, разблокирование транспортных коммуникаций поможет раскрыть огромный экономический потенциал Южного Кавказа и даст мощный импульс всем остальным направлениям трехсторонней работы.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Ереван и Баку взяли в «домашнюю проработку» предложения России по деэскалации напряженности в регионе. Он выразил надежду, что гуманитарные соображения и забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном.

Последние контакты на уровне МИД России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе. Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в «домашнюю проработку», — сообщил Гончар.

По его словам, Москва стремится к тому, «чтобы все договоренности на данном треке были паритетными». Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией проходит не так гладко, как мог бы, однако в Баку не теряют оптимизма касательно перспектив переговоров. Он отметил, что сейчас главы МИД обеих республик ведут активные переговоры, которые в дальнейшем могут привести к окончательному установлению мира в регионе.