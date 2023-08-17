МИД Армении оценил ситуацию в Карабахе Глава МИД Армении: текущая ситуация в Карабахе может подорвать мирный процесс

Фото: МИД РФ

Арарат Мирзоян

На заседании Совета Безопасности ООН министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил озабоченность текущей ситуацией в Карабахе, передает ТАСС. Он подчеркнул, что мирный процесс на Южном Кавказе оказался под угрозой.

Он также обратил внимание на продолжающуюся блокаду гуманитарного груза, отправленного из Еревана в Карабах со стороны Азербайджана.

Министр подчеркнул, что около 30 тысяч детей в Карабахе страдают от недоедания в результате этой блокады. Эта ситуация требует немедленного внимания со стороны международного сообщества, чтобы обеспечить поддержку пострадавшим.

4 августа постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев отметил на заседании Совбеза ООН, что Армения хочет создать ложный гуманитарный кризис в регионе. По его словам, позиция Еревана о блокаде Карабаха со стороны Баку является попыткой злоупотребления вопросом о поставках гуманитарной помощи.

Кроме этого, он назвал суверенным правом установку КПП в Лачинском коридоре, связывающего Карабах с Арменией. При этом призывы Баку к Еревану о сотрудничестве между пограничными и таможенными структурами двух стран остаются без ответа, подчеркнул дипломат.