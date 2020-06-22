Парламент Армении принял поправки к конституции

https://static.news.ru/photo/4039572c-b4a8-11ea-93b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gevorg Ghazaryan/Global Look Press

Парламент Армении во втором и окончательном чтении принял проект изменений в конституцию. Документ вносит правки в статьи, касающиеся пребывания в должности членов Конституционного суда (КС) и президента. «За» проголосовали 88 депутатов. Оппозиционные фракции не приняли участия в заседании и голосовании.

Проект ограничивает срок полномочий судей Конституционного суда на 12 лет. Выдвижения на вакантные места судей КС производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Это должно дать возможность правовым путём преодолеть конституционные споры между Национальным собранием, правительством, президентом республики, органами местного самоуправления и Высшим судебным советом.

Из девяти судей действующего состава КС трое просидели в своих креслах более 12 лет.

19 сентября 2019 года парламентская фракция сторонников премьер-министра Никола Пашиняна инициировала процесс прекращения полномочий председателя Конституционного суда. Они заявили, что Грайр Товмасян допустил нарушения при рассмотрении дела экс-президента страны Роберта Кочаряна.

4 сентября 2019-го Конституционный суд признал неправомочным арест Кочаряна. Однако суд первой инстанции Еревана отказался освободить экс-президента Армении, несмотря на решение КС. Защита Кочаряна считает, что решение оставить экс-президента под стражей было принято под давлением высокопоставленных чиновников.

Кочарян был арестован судом первой инстанции Еревана в июле 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Не согласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. Тогда силовики применили огнестрельное оружие, чтобы разогнать демонстрацию. В результате погибли 10 человек.

Сторона защиты утверждает, что Кочарян был вынужден ввести чрезвычайное положение, чтобы восстановить порядок. Сам экс-президент заявил, что данное дело возбуждено из-за правительства Никола Пашиняна, который хочет ему отомстить.

Ранее NEWS.ru писал, что президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, гендиректор «Монарха» Сергей Амбарцумян, бизнесмен Геннадий Степанян, а также российская АФК «Система» внесли залог $4,1 млн за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.