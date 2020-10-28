Освобождённый из СИЗО Минска политтехнолог Шкляров вернулся в США

https://static.news.ru/photo/f39df29a-1926-11eb-a622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Катерина Преснецова/wikipedia.org

Политтехнолог Виталий Шкляров, освобождённый из минского СИЗО 19 октября, вернулся в Соединённые Штаты. Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал глава Госдепа США Майк Помпео.

После трёх месяцев несправедливого заключения и домашнего ареста господин Шкляров воссоединился со своей семьёй и прибыл в Соединённые Штаты, — заявил госсекретарь.

Как писал ранее NEWS.ru, Шкляров покинул Белоруссию 27 октября после разговора Александра Лукашенко с Майком Помпео. Как рассказал журналистам адвокат Шклярова Антон Гашинский, выезд его подзащитного стал возможен благодаря звонку главы американского ведомства. При этом он отметил, что «формально ничего не изменилось» и Шкляров всё ещё под следствием и подпиской о неразглашении.

Шкляров, проведший больше двух месяцев в СИЗО, после разговора Помпео с Лукашенко был переведён 19 октября под домашний арест. Затем ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Как писал NEWS.ru, Шкляров проходит подозреваемым по делу блогера Сергея Тихановского и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог заявлял, что никогда не работал на Тихановского. Шкляров является уроженцем Гомеля, имеет белорусское и американское гражданство.