Политтехнолог Шкляров покинул Белоруссию после «звонка Помпео»

https://static.news.ru/photo/49404cc2-1871-11eb-b236-fa163e074e61_660.jpg Виталий Шкляров Фото: twitter.com/me_vitali

Политтехнолог и консультант Виталий Шкляров покинул Белоруссию вскоре после выхода из минского СИЗО. Ранее стало известно, что освобождение и разрешение на выезд заграницу Шклярова с Александром Лукашенко обсуждал глава Госдепа США Майк Помпео.

Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить своё здоровье после перенесённого коронавируса, — рассказал изданию TUB.BY адвокат Шклярова Антон Гашинский.

Он подчеркнул, что после завершения лечения Виталий вернется в Минск, так как формально «ничего не изменилось».

Виталий все ещё под следствием и подпиской о неразглашении. То, что удовлетворили ходатайство о разрешении на выезд, безусловно, следствие звонка Помпео. Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка, — заявил адвокат.

Шкляров, который почти больше двух месяцев провёл в СИЗО, после «встречи под камеру» с Лукашенко был переведён из изолятора под домашний арест. Затем ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Он был задержан 29 июля. Как писал NEWS.ru, Шкляров проходит подозреваемым по делу блогера Сергея Тихановского и обвиняется в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сам политтехнолог заявлял, что никогда не работал на Тихановского. Шкляров является уроженцем Гомеля, имеет белорусское и американское гражданства.