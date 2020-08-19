Оппозиция в РБ сообщила об избрании президиума Координационного совета

https://static.news.ru/photo/4c33bee2-e224-11ea-9f91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об избрании нового президиума. В него вошли семь человек.

В него вошли Светлана Алексиевич, Лилия Власова, Сергей Дылевский, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко, — цитирует сообщение ТАСС.

Создание координационного совета было инициировано 14 августа 2020 года. Этим занялась экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Такое решение она приняла в связи с протестом против результатов голосования. На сегодняшний день Тихановская находится в Литве. Она покинула Белоруссию 11 августа 2020 года.

Волнения в республике начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Как информировал NEWS.ru, депутат нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич создал «народно-патриотическое движение», которое призвано предотвратить раскол республики.