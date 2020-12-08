Оппозиция перекрыла центр Еревана и требует отставки Пашиняна

https://static.news.ru/photo/e6015f70-3945-11eb-8b83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

После полудня во вторник центральные улицы армянской столицы оказались заблокированы сторонниками оппозиции. Митингующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Армения без Никола, Никол должен уйти, — скандируют участники акции протеста, передаёт корреспондент ТАСС.

Между противниками и сторонниками Пашиняна происходят стычки в разных местах города. Полицейские увозят людей в участки, а на автомобильных дорогах образовались пробки.

Кроме того, кандидата на пост армянского премьера, представителя армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Гегама Манукяна задержали и доставили в полицию из-за проведения акции «Никол предатель!», передаёт РИА Новости.

8 декабря армянские оппозиционеры объявили, что начинают очередные акции протеста. Их задача и главное требование заключаются в том, чтобы Пашинян покинул занимаемую должность. Митинги начались после ультиматума, срок которого истёк в полдень вторника, 8 декабря.

Ультиматум Пашиняну был объявлен «Комитетом за спасение родины» из 17 оппозиционных партий в субботу, 5-го числа. В этот день к особняку премьер-министра вышли протестующие и потребовали его отставки. О том, что после истечения срока ультиматума в стране начнутся акции неповиновения, а участники движения сами снимут политика с должности, объявил представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Причиной акций протеста стало соглашение о прекращении огня в Карабахе, которое подписал премьер. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция предусматривает двухмесячный арест.

В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По его условиям армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах, производится обмен пленными. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы.

Как сообщал NEWS.ru, ранее католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна подать в отставку.