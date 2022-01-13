В ОДКБ подписали решение о выводе миротворцев из Казахстана

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Главы оборонных ведомств стран ОДКБ подписали решение об организации возвращения миротворческих войск из Казахстана в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные секретариата организации. Это произошло по итогам внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ.

Главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов <...> с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации, — говорится в сообщении.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать местные войска для борьбы с боевиками.