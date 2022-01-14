Названа официальная причина гибели россиянки в Казахстане

6 января 26-летняя россиянка Мария Ким скончалась от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана, заявили в департаменте полиции региона. Ранее появившаяся в СМИ информация о том, что женщина получила ножевые ранения, неверна. По факту убийства Ким ведётся следствие.

Погибшая М. Ким 1995 года рождения действительно была гражданкой РФ, на территории Казахстана проживала на основании вида на жительство. Она погибла от огнестрельного ранения во время массовых беспорядков, когда собравшиеся вооружённые лица начали стрелять. Указанная в публикациях СМИ информация о ножевых ранениях не соответствует действительности, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Сети появилось видео последних часов жизни Ким. Мать троих детей работала администратором в кафе в Таразе. На кадрах видно, как женщина вместе с остальными сотрудниками собирается домой. Потом действие происходит на улице, россиянка идёт по направлению к машине, на которой, как утверждают сотрудники кафе, в тот вечер всех работников развозили по домам.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что на Ким напали неизвестные лица, когда она закрывала кафе. Девушка просила хозяина прислать за ней машину, но он отказался. Нападавшие якобы семь раз ударили ножом россиянку, после чего сделали контрольный выстрел ей в голову.

Ранее посольство РФ в республике направило запрос в правоохранительные органы Казахстана о необходимости тщательного и всестороннего расследования этого преступления. Генконсульство РФ в Алма-Ате связалось с матерью погибшей, её родными и близкими.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать здания органов власти, отделений полиции и управления Комитета госбезопасности, получили доступ к имеющемуся там оружию. Кроме того, были ограблены оружейные магазины и отделения банков, множество магазинов.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана. На всей территории республики был введён режим чрезвычайного положения.