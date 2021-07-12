Стали известны подробности убийства россиянки в Казахстане

Погибшую во время беспорядков в Казахстане гражданку России Марию Ким семь раз ударили ножом, после чего добили контрольным выстрелом в голову. Подробности гибели женщины сообщает Telegram-канале Mash.

Отмечается, что 26-летняя россиянка работала администратором кофейни в казахстанском Таразе (Жамбылская область). Сотрудники заведения просили владельца выслать за ними машину, однако он отказался. Когда Ким закрывала кофейню, к ней подошли неизвестные, которые хотели ограбить заведение. Они семь раз ударили женщину ножом, после чего выстрелили в голову.

Сообщается, что ранее Ким проживала в городе Тавда Свердловской области. У нее осталось трое детей.

В ходе беспорядков, которые начались в Казахстане в начале января из-за роста цен на газ, группы боевиков начали захватывать в Алма-Ате органы власти отделения полиции и здания КГБ, получив доступ к имеющемуся там оружию. Нападению подверглись оружейные магазины и отделения банков. Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре.

Власти страны были вынуждены ввести регулярные войска в Алма-Ату и начали зачистку её территории. При этом Казахстан запросил помощь в ОДКБ. Прибывшие войска союзников, оcновная часть которых была из России, заняли основные объeкты военной инфраcтруктуры, тем самым позволив использовать казахские войска для борьбы с боeвиками в стране.