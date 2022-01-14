Видео последних часов жизни убитой в Казахстане россиянки появилось в Сети

В Сети появилось видео последних часов жизни 26-летней россиянки Марии Ким, убитой 6 января во время беспорядков в Казахстане. Мать троих детей работала администратором в кафе в Таразе Жамбылской области. Видео с камер наблюдения публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как девушка вместе с остальными сотрудниками собирается домой. Потом действие происходит на улице, россиянка идёт по направлению к машине, на которой, как утверждают сотрудники кафе, в тот вечер всех работников развозили по домам.

Сегодня ровно девять дней, как не стало весёлой и отзывчивой девушки. 6 января она трагически погибла. Мария, как и остальные сотрудники, была доставлена до дома. К сожалению, что произошло дальше, мы не знаем... В 18:54 Мария села на переднее сиденье нашего автомобиля Largus, который развозил персонал в этот вечер. Около 23:00 мы узнали, что случилась беда — и Мария в реанимации, — приводит Telegram-канал слова сослуживцев погибшей россиянки.

Сейчас по факту убийства многодетной матери продолжается следствие. Между тем версии о гибели Марии Ким расходятся. Так, свекровь погибшей девушки утверждает, что невестка была убита выстрелом в живот.

Мы знаем только, что Мария вышла с работы, закрыла дверь. Не дойдя до дома, была убита выстрелом в живот. Это всё, что мы знаем. Что она шла домой, но не дошла. Её подобрала скорая, со слов медиков, она погибла на месте от огнестрельного ранения, — приводит слова Евгении Ким портал Е1.ru.

Ранее сообщалось, что на Марию Ким напали мародёры, когда она закрывала кафе. Девушка якобы просила хозяина прислать за ней машину, но он отказался. Говорилось, что неизвестные семь раз ударили ножом россиянку, после чего сделали контрольный выстрел ей в голову.