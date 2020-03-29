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30 марта на въездах в Одесскую область Украины и в областной центр установят карантинные блокпосты для осмотра граждан в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную полицию области. Со стороны Николаевской, Винницкой и Кировоградской областей установят 12 постов. Ещё 11 пунктов пропуска появятся на въездах в саму Одессу. Три блокпоста установят на территории Беляевского, Измаильского и Белгород-Днестровского районов.

Областные власти пояснили, что решение принято во исполнение поручений президента Украины Владимира Зеленского и кабмина. Через блокпосты можно будет проехать только на личном автотранспорте, пассажирские перевозки приостановлены. Особое внимание при проезде будет уделяться автомобилям из других регионов Украины и из-за рубежа. На постах будут нести дежурство медики и полицейские.

На Украине по состоянию на 29 марта зафиксировано 418 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил урезать вдвое зарплаты чиновникам, чтобы сократить траты госбюджета на фоне коронавирусной пандемии.