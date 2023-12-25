«На своих местах»: Лукашенко о российском ядерном оружии в Белоруссии Лукашенко: все ядерное оружие России в Белоруссии находится «на своих местах»

Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Александр Лукашенко

Все размещенное в Белоруссии российское тактическое ядерное оружие находится «на своих местах», заявил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства уточнил, что вооружение в хорошем состоянии, передает БЕЛТА.

Давно [доставлены боеголовки], я же говорил, когда закончили. В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах, в хорошем состоянии, — заявил Лукашенко.

Также белорусский лидер прокомментировал обучение военнослужащих в республике, добавив, что они проходят тренировки каждый день. По его словам, в стране остались бывшие вагнеровцы, которые работают в подразделениях страны и передают опыт новобранцам.

Москва разметила тактическое ядерное оружие в Белоруссии в марте по просьбе Минска. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия действует по логике США, которые также размещают вооружение такого типа на территории союзных государств.

Ранее Лукашенко заявлял, что наличие в стране ядерного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает Минску право голоса на международной арене. Он отметил, что Белоруссия никому не угрожает, а лишь перенимает «дипломатический этикет» у тех, кто сделал язык силы мировым трендом.