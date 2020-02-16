Прошедшая в уик-энд Мюнхенская конференция по безопасности показала: Баку и Ереван по-прежнему крайне далеки от решения вопроса о статусе Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу на полях мероприятия, но то, что задумывалось, видимо, как конструктивный диалог, в итоге вылилось в безрезультатный обмен уже известными позициями.

Формально беседа на Мюнхенской конференции была заявлена как дискуссия, а не официальные переговоры. Но сам тон разговора вполне показателен: с учётом принципиальности сторон, ожидать в краткосрочной перспективе прорывов вряд ли стоит.

Модератором дискуссии выступила экс-директор по России и Центральной Азии в Совете нацбезопасности США директор Российско-американского фонда Селеста Валландер, поблагодарившая лидеров за готовность к диалогу. После того, как Алиев и Пашинян обменялись различными трактовками исторических фактов, она прямо спросила: что может сделать международное сообщество для урегулирования проблемы самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республики (НКР)?

Указать Армении, что Нагорный Карабах — это не часть её территории и не независимая страна, а незаконное образование, — ответил Алиев.

Пашинян, в свою очередь, обратил внимание на то, что конфликт, подобный текущему, не решается парой шагов: для этого, по мнению премьера, нужны «микрореволюции» в переговорном процессе. Пока же о таковых говорить не приходится, что наглядно продемонстрировала встреча двух лидеров ещё в прошлом марте в Вене. Тогда переговоры завершились даже без итогового совместного заявления. Не впечатлила итогами и дискуссия в Мюнхене.

Ильхам Алиев и Никол Пашинян PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Президент Азербайджана неоднократно заявлял о готовности к диалогу и о том, что он не избегает встреч с представителями армянских властей. Что касается Пашиняна, то он себе в заслугу ставит тот факт, что первым из лидеров республики заговорил о необходимости уважать интересы азербайджанского народа.

Подобная риторика, казалось бы, должна создавать фон для прагматичных переговоров, тем более, что активную посредническую роль между Баку и Ереваном продолжает играть Москва, у которой налажены крепкие связи с обеими сторонами.

Однако миролюбивые заявления зачастую наталкиваются на другие факторы. Даже если Пашинян искренне желает разрешить ситуацию вокруг НКР, он не может упускать из виду и внутриполитическую расстановку сил. Для армянских руководителей любые односторонние уступки в вопросе о Нагорно-Карабахском конфликте означали бы политическое самоубийство. Кроме того, серьёзными успехами, например, в экономике, премьер-министр пока похвастать не может. А, значит, лучше иметь в рукаве козырь, — отвлекающий фактор, на который можно переключить внимание населения Армении в случае роста недовольства. И в этом качестве неразрешённый Нагорно-Карабахский конфликт для Пашиняна выгоднее, чем решение спора.

В то же время и сохранение статус-кво — очевидно, путь в никуда, поскольку претензии сторон сами по себе не исчезнут, и это понимают все. В обоих государствах выросло уже несколько поколений, для которых спор по НКР — ключевой пункт и основная проблема двусторонних отношений, осложняющая также возможности взаимодействия по другим направлениям. Кроме того, как неоднократно предупреждали представители Азербайджана, ситуация в регионе в целом взрывоопасная.

Война может вспыхнуть без особого труда. Ситуация опасная, и она определённо может выйти из-под контроля, — заявлял, в частности, азербайджанский посол в США Элин Сулейманов.

Последние серьёзные столкновения в регионе были отмечены четыре года назад. События, известные как «Четырёхдневная война», привели к гибели военных как со стороны Азербайджана, и со стороны Армении и НКР. И хотя до столь масштабных боевых действий с тех пор не доходило, нельзя исключать возможность эскалации в любой момент. Тем более — в условиях постоянных срывов режима прекращения огня. Последний на сегодня подобный инцидент произошёл накануне мюнхенской беседы двух лидеров: Ильхам Алиев сообщил, что 15 февраля армянский снайпер застрелил азербайджанского военнослужащего. Разумеется, такого рода провокации не могли не сказаться и на характере беседы на высшем уровне.