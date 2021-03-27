МВД Белоруссии не зафиксировало «ни одной» акции протеста

https://static.news.ru/photo/18e4b9a2-8efd-11eb-9774-96000091f725_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Силовики Белоруссии не зафиксировали ни одного массового мероприятия в стране, сообщила пресс-секретарь МВД государства Ольга Чемоданова.

Во всех регионах страны не зафиксировано ни одного несанкционированного массового мероприятия, — написала она в Telegram.

По её данным, протестная активность в РБ «приближена к нулю». При этом она рассказала о «малочисленных группах» с «незарегистрированной символикой» (бело-красно-белыми историческими флагами Белоруссии, которые использует оппозиция). Некоторых активистов доставили в правоохранительные органы.

Информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади, — добавила она.

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны властями экстремистскими.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику. Официальный представитель полиции белорусской столицы Наталья Ганусевич рассказала, что силовики начали задерживать людей на улицах. По информации правозащитного центра «Весна», задержаны как минимум 13 человек, писал NEWS.ru.