Минские силовики начали задерживать людей на акции

https://static.news.ru/photo/454e86b0-8ef0-11eb-a5a3-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/tutby_official/t.me

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии начали задерживать людей на улицах Минска на фоне анонсированной акции протеста против президента Александра Лукашенко, сообщила официальный представитель полиции белорусской столицы Наталья Ганусевич.

Она не назвала количество задержанных, но пообещала, что силовики будут пресекать «все противоправные действия».

Несколько человек к настоящему времени задержаны, — сказала она журналистам РИА Новости.

Ганусевич также отметила, что за участие в акции протеста, которая не была санкционирована местными властями, «предусмотрена установленная ответственность».

Накануне Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту призывов к участию в протестах 27 марта в Минске. Сообщения, распространяемые в Telegram-каналах, признаны властями экстремистскими.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений.

На 27 марта была анонсирована новая акция протеста. Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику, писал NEWS.ru.