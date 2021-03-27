Лукашенко сыграл в хоккей на фоне протестов в Минске

https://static.news.ru/photo/e38c3ef2-8efb-11eb-9a39-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сыграл в любительском хоккейном матче против команды Минской области. В это время в столице началась акция противников главы государства.

Команда Лукашенко победила в матче со счётом 9:2 и вышла в финал XIV Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба, передаёт БелТА.

Сам глава государства не забил ни одной шайбы, а его сын Николай Лукашенко забил дважды. В результате наследник президента стал лучшим игроком матча от команды главы государства.

Одновременно в Минске началась акция противников Лукашенко. Официальный представитель полиции белорусской столицы Наталья Ганусевич рассказала, что силовики начали задерживать людей на улицах. По информации правозащитного центра «Весна», задержаны как минимум 13 человек.

Власти стянули в Минск усиленные подразделения силовиков и спецтехнику.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли.

В последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась и почти сошла на нет. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась.

Тем не менее оппозиция рассчитывает возобновить уличные акции весной. 25 марта силовиками были пресечены попытки провести протесты по случаю традиционно отмечаемого оппозицией Дня воли. Ими были задержаны более 200 человек, сигналивших водителей лишили водительских удостоверений, писал NEWS.ru.