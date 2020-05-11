Молдавия вновь обратится к РФ с просьбой о кредите

https://static.news.ru/photo/f36072c8-935a-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: kremlin.ru

Правительство Молдавии обратится к российским властям с просьбой о начале новых переговоров о предоставлении кредита на €200 млн.

Об этом сообщил молдавский президент Игорь Додон по итогам совещания с председателем парламента и премьер-министром. Он напомнил, что 7 мая Конституционный суд аннулировал подписанное Соглашение о предоставлении кредита. Глава государства заявил, что он, как и «абсолютное большинство граждан», не согласен с этим решением.

Поэтому мы решили обратиться к правительству РФ с просьбой начать новую процедуру переговоров с Россией о предоставлении этого кредита, — сказал он.

Постановление об инициировании новых переговоров с РФ будет принято уже на этой неделе, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Конституционный суд Молдавии признал противоречащим основному закону страны соглашение с Россией о предоставлении Кишинёву кредита на €200 млн. КС рассмотрел этот вопрос по требованию депутатов от проевропейской оппозиции. Председатель суда Домника Маноле безапелляционно заявила, что решение о незаконности займа окончательно и не подлежит пересмотру.