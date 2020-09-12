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Митрополит Минский призвал священников не вмешиваться в политику

12:01, 12 сентября 2020
Митрополит Минский и Заславский Павел Митрополит Минский и Заславский Павел Фото: Serge Serebro/wikimedia.org

Глава Белорусской православной церкви митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил, что служители церкви не должны заниматься политикой, а в своей деятельности руководствоваться только Евангелием.

Политика — это очень сложная сфера человеческих взаимоотношений, и много здесь сокрыто, непонятно. И если мы, священнослужители, будем заниматься политикой, то кто тогда будет наставлять народ в законе Божием?сказал он в интервью RT.

Митрополит добавил, что занятие политической деятельностью накладывает отпечаток на душу. Слово священника становится не столь беспристрастным и основанном на Евангелии, к нему примешиваются человеческая логика, чувства стремления, желание помочь людям, но без учёта воли Всевышнего.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) призвал руководство страны остановить насилие и прекратить безосновательные задержания людей, а самих граждан — прекратить вражду и сплотиться. В Церкви подчеркнули, что Белоруссия является миролюбивой страной, поэтому её жители должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, а также «подлинную христианскую любовь друг ко другу».

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