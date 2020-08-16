Белорусская церковь осудила насилие и призвала людей к примирению

https://static.news.ru/photo/03cde2e6-dfc6-11ea-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синод Белорусской православной церкви (БПЦ) призвал руководство страны остановить насилие и прекратить безосновательные задержания людей, а самих граждан — прекратить вражду и сплотиться.

В Церкви подчеркнули, что Белоруссия является миролюбивой страной. Поэтому все, кто живёт «на этой благословенной земле», должны проявить благоразумие, единство, благородство, милосердие, разумность, а также «подлинную христианскую любовь друг ко другу и ответственность за свои поступки».

Категорически осуждая насилие, пытки, унижения, безосновательные задержания, экстремизм во всех его формах и проявлениях, ложь и вероломство, призываем всех, для кого дороги наше Отечество, дети, родные и близкие люди — остановиться и прекратить противостояние, — сказано в обращении синода, обнародованном на сайте БПЦ.

В тексте выражена уверенность, что власти, которые призваны уважать и охранять свой народ, услышат «голоса обиженных и невинно пострадавших в период противостояния», а тех, кто проявлял «зверство и жестокость» — предадут суду.

В БПЦ также призвали противоборствующие стороны простить обиды и объединиться, чтобы сохранить страну и передать её последующим поколениям мирной, независимой и процветающей.

Другого пути у нас нет. Провокаторов и подстрекателей призываем одуматься и прекратить провокации, направленные на дестабилизацию нашей страны и разделение нашего народа, — сказано в заявлении.

Члены синода подчеркнули, что православная церковь «всегда была и будет с народом» и что её служители призваны сделать всё возможное, «чтобы каждый страждущий был утешен, а каждый ищущий правды — был услышан».

Синод также призвал священнослужителей и верующих к молитве за Отечество и белорусский народ.

Однако, подчёркивается в заявлении, православная церковь всегда была и будет вне политики и вне интересов любых политических партий и лидеров, доктрин и режимов.

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно окончательным официальным цифрам, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее, как писал NEWS.ru, на площади Независимости у здания правительства республики прошёл многотысячный митинг сторонников действующей власти. После этого у стелы «Минск — город герой», где в первые дни силовики особенно жёстко задерживали протестующих, началась столь же многочисленная акция солидарности оппозиционно настроенных граждан.