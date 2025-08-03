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03 августа 2025 в 20:23

Митингующие растянули гигантский баннер в поддержку Гуцул

В Комрате проходит митинг в поддержку Гуцул

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В Комрате проходит митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, передает РИА Новости. Протестующие развернули огромный баннер с призывом освободить политика — ранее суд Кишинева удовлетворил ходатайство прокуратуры, она остается под домашним арестом. Как пишет агентство, митингующие собрались на центральной площади. Они скандируют «Свободу башкану Гагаузии».

Ранее советник главы автономии Михаил Влах сообщил, что молдавская полиция блокирует транспортное движение в столице Гагаузии. По его словам, полиция действует якобы по указке президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности.

Тем временем представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Молдавии Майя Санду и ее западные спонсоры процессом над Евгенией Гуцул продолжают расшатывать ситуацию внутри Молдавии. По ее мнению, Запад уже давно попирает демократические нормы.

Газета Affaritaliani сообщила, что президент Молдавии в ситуации с выборами действует как «типичный молодой диктатор», что недостойно политика Евросоюза. Журналисты отметили, что она устроила гонения на главу автономного региона Гагаузия.

Евгения Гуцул
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