Минское метро закрыли в центре города

https://static.news.ru/photo/0dea6e28-f5bc-11ea-bbbd-fa163e074e61_660.jpg Станция метро "Немига" в Минске Фото: Antares 610/wikimedia.org

Центральные станции Минского метрополитена закрыли на вход и выход. Поезда проезжают их без остановки.

О закрытии сообщается на сайте подземки. Не работают станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига и Фрунзенская.

В качестве причины называется «обеспечение безопасности пассажиров».

Очередная акция протеста в центре Минска началась в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа. По меньшей мере 10 участников акции уже задержаны силовиками в районе проспекта Независимости.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru писал, что 12 сентября белорусские силовики задержали 114 участников протестных акций. Из них 99 — в Минске. Всего в этот день в митингах оппозиции приняли участие свыше 1,7 тысячи человек.