Метро в Минске работает без перебоев

Метро в столице Белоруссии днём 14 августа работает в обычном режиме, несмотря на сообщения о забастовке работников подземки.
Как
Ранее в Telegram-каналах, освещающих события в Белоруссии, появились сообщения о назначенной на 14 августа забастовке работников подземки в Минске.
Акции протеста в городах Белоруссии начались сразу после президентских выборов 9 августа, на которых победу с подавляющим перевесом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК. Его соперница Светлана Тихановская итоги голосования не признала. К 14 августа основной формой протеста стали забастовки, к которым присоединились рабочие многих промышленных предприятий.
Как передавал NEWS.ru, Тихановская призвала мэров белорусских городов выступить 15 и 16 августа организаторами мирных массовых акций.
Добавьте наши новости в избранные источники