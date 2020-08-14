Метро в Минске работает без перебоев

https://static.news.ru/photo/64006c9c-de18-11ea-a539-fa163e074e61_660.jpg Фото: metropoliten.by

Метро в столице Белоруссии днём 14 августа работает в обычном режиме, несмотря на сообщения о забастовке работников подземки.

Как передаёт ТАСС, никаких перебоев в функционировании метрополитена Минска не наблюдается. При этом несколько десятков работников метро, для которых этот день — выходной, собрались на проспекте Независимости, чтобы выразить солидарность с акциями протеста.

Ранее в Telegram-каналах, освещающих события в Белоруссии, появились сообщения о назначенной на 14 августа забастовке работников подземки в Минске.

Акции протеста в городах Белоруссии начались сразу после президентских выборов 9 августа, на которых победу с подавляющим перевесом одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, по данным ЦИК. Его соперница Светлана Тихановская итоги голосования не признала. К 14 августа основной формой протеста стали забастовки, к которым присоединились рабочие многих промышленных предприятий.

Как передавал NEWS.ru, Тихановская призвала мэров белорусских городов выступить 15 и 16 августа организаторами мирных массовых акций.