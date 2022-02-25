Мэр Горловки: снаряд ВСУ попал в здание школы, два учителя погибли

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ один из снарядов попал в здание местной школы. Из-за этого погибли два педагога. О жертвах и пострадавших среди детей не сообщается. Об этом градоначальник написал в своём Telegram-канале.

Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. В результате обстрела школы № 50 погибло двое учителей, — говорится в сообщении.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

Ранее глава администрации Горловки в Донецкой Народной Республике Иван Приходько заявил о гибели мирной жительницы в результате обстрела со стороны украинских военных. По его словам, женщина 1976 года рождения скончалась от осколочного ранения грудной клетки. Уточняется, что пострадавшая умерла ещё до приезда скорой помощи, спасти её не удалось.