Лукашенко защитил себя от тюрьмы Лукашенко подписал поправки, защищающие его от тюрьмы после президентского срока

Президент Белоруссии Лукашенко подписал поправки о гарантиях неприкосновенности для покинувшего пост президента Белоруссии и членов его семьи. Закон наделяет ушедшего в отставку президента и его семью неприкосновенностью в связи с любыми преступлениями, совершенными за время правления. Вводится запрет на лишение свободы в отношении президента и членов его семьи. За экс-президентом остается право на пожизненную государственную охрану. Также сохраняется неприкосновенность его имущества, активы и переписка.

Документ не был опубликован на сайте президента и на портале правовой информации республики, но сохранился в веб-архиве, ссылку на который дает РБК. Но новость о подписании документа опубликована на официальном президентском сайте. В новой версии закона прописано, что прекративший исполнение своих обязанностей президент становится делегатом Всебелорусского народного собрания и пожизненным членом Совета Республики.