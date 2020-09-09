Лукашенко рассказал, кто стоит за протестами в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/b51e1256-f27b-11ea-9b67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Протесты в Белоруссии управляются из Польши, Чехии, Украины и Литвы. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Прежде всего, что я имею в виду под внешним фактором: управление извне, в данном случае, и мы, и россияне знают, кто управляет и откуда управляет — американцы из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные. Второй центр — это Чехия, — приводит слова Лукашенко ТАСС.

Организаторы протестов есть и в Литве и на Украине, где создаются опорные пункты для того, чтобы влиять на Белоруссию, уверен Лукашенко. При этом он добавил, что никакой дестабилизации в республике нет. В стране, по его словам, царят «чистота, аккуратность и спокойствие».

В Белоруссии на протяжении почти месяца проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы. Он допустил, что «немного пересидел» в президентском кресле. При этом заявил, что только он сейчас может защитить белорусов.

Как ранее писал NEWS.ru, Лукашенко рассказал, что говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о протестах в стране. Он «предупредил» российского главу, что РФ «рухнет» следом за РБ. Такое заявление он сделал в ходе интервью российским телеканалам. Политик отметил, что расслабляться не стоит, так как в России скоро произойдут «определённые политические события».