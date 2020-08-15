Лукашенко призвал оппозицию «не прятаться за девчонками»

https://static.news.ru/photo/2c0f63a2-df0c-11ea-8475-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к представителям оппозиции и призвал их «утихомириться» и перестать угрожать силовикам и их семьям.

Он заявил, что у военных достаточно ресурсов для защиты себя и своих близких, а также обеспечения безопасности в республике, и порекомендовал «не играть с огнём».

Утихомирьтесь, успокойтесь. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперёд выставлять девчонок и угрожать семьям, — цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Протестные акции в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги голосования сфальсифицированы. В первые дни демонстрации сопровождались многочисленными столкновениями протестующих с силовиками, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Известно как минимум о двух погибших. Задержаны свыше шести тысяч митингующих. Позднее градус напряжённости снизился, 14 августа стало самым мирным днём протестов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко не поверил в мирные намерения протестующих. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти. Он добавил, что помимо признаков «цветных» революций из методичек «уже появились элементы внешнего вмешательства».