Лукашенко предупредил о создании «санитарного кордона» против РФ

https://static.news.ru/photo/f0aa1466-6b93-11e9-9f97-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Chen Jianli/Xinhua/Global Look Press

Протесты, начавшиеся в Белоруссии после президентской гонки, могут превратить страну в «санитарный кордон» против России. Такое мнение высказал глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Поставят ещё белорусов в ланцуг (цепь. — NEWS.ru.) от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай — против России, — отметил политик, разговаривая с коллективом МЗКТ.

Сам Лукашенко считает, что Россия может отреагировать на эти действия. Этого допустить нельзя, передаёт телеканал «Беларусь 1».

Протестные акции в Белоруссии начались после объявления ЦИК республики итогов президентских выборов. Согласно им, победу в очередной раз одержал Лукашенко, набравший более 80% голосов. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

Как ранее информировал NEWS.ru, один из высокопоставленных чиновников в администрации американского лидера Дональда Трампа предупредил Москву, чтобы она не вмешивалась в белорусский конфликт.