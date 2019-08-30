https://static.news.ru/photo/3e419e22-cbfe-11e9-86fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за плохую работу по поиску рынков продажи сахара. Он потребовал у них «не страдать».

Глава государства узнал, что существуют проблемы со сбытом этого товара из-за демпинга со стороны России, сообщается на сайте белорусского лидера.

Вы мне не страдайте. Ваше дело — продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться, — подчеркнул он.

Политик заявил, что нужно активнее вести поиск новых рынков. При этом желательно сохранить доходность на уровне прошлого года.

Ранее News.ru писал, что Лукашенко по традиции собрал урожай арбузов на своём приусадебном участке. Лидер государства уже несколько лет выращивает бахчевые культуры. По его словам, изменение климата в республике позволяет возделывать теплолюбивые растения.