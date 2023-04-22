Лукашенко подарил кувалду белорусскому телеведущему Азаренку

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил известному в стране телеведущему Григорию Азаренку необычный подарок — кувалду, сообщает Telegram-канал «Пул первого». Азаренок работает политическим обозревателем белорусского телеканала «Столичное телевидение» (СТВ). Он известен скандальными высказываниями и заявлениями.

Чтоб знали, — сказал глава государства, вручив журналисту кувалду.

В феврале президент Белоруссии во время своего визита в Зимбабве подарил лидеру этой страны Эммерсону Мнангагве трактор, а тот ему — чучело льва. Трактор подарен для личного подсобного хозяйства главы африканской державы.

Лидер африканского государства также подчеркнул, что у него с Лукашенко возникла «химия». По словам Мнангагва, у политиков одинаковые взгляды на развитие их стран.

После рабочей поездки в Зимбабве в аэропорту столицы страны Хараре Лукашенко проводила рота почетного караула, в составе которой был оркестр с козлом. Животное окрасили в цвета флага Зимбабве, а на спину накинули зеленую попону с символикой вооруженных сил африканской страны.