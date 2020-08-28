Лукашенко ответил на критику из-за появления с автоматом

https://static.news.ru/photo/c8cd8856-e923-11ea-a278-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал прекратить критику в свой адрес после его недавнего публичного появления в камуфляже и с автоматом в руках. По его словам, он не применит оружие против собственного народа.

Всё, что связано с военной тематикой, относится к внешним угрозам независимости и территориальной целостности государства подчеркнул он.

Вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять, — цитирует Лукашенко «Sputnik Беларусь».

Политик отметил, что в теме внешних военных угроз вынужден исходить из худшего варианта и реагировать соответственно.

Он указал на то, что на фоне политического кризиса в Белоруссии НАТО передислоцировали войска ближе к границе с республикой. Глава государства заявил, что власти страны видят танки на территории Польши и Литвы и 18 американских истребителей F-16, переброшенных и-под Берлина на «15-20 минут подлета».

Военная угроза действительно существует, заявил Лукашенко, так как непонятно «что у них на подвесках». Президент не исключил наличие ядерного вооружения у войск Североатлантического альянса. Поэтому, по его словам, он «половину армии привёл в боевую готовность, это недёшево».

Волнения в Белоруссии начались вечером 9 августа после того, как были обнародованы предварительные результаты выборов президента, свидетельствовавшие о победе Лукашенко. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко свои голоса отдали 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.



Как писал NEWS.ru, на фоне усиливающихся протестных акций в стране 23 августа президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичные объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики был замечен и его 15-летний сын Николай.