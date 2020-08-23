Лукашенко вышел за оцепление и поблагодарил силовиков за службу

https://static.news.ru/photo/6cecf1ec-e56e-11ea-93ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вышел за оцепление вокруг Дворца Независимости в Минске. Он с автоматом в руках поблагодарил силовиков за службу. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «ПУЛ Первого».

На записи белорусский лидер в сопровождении охраны и с автоматом АКСУ (Автомат Калашникова складной укороченный) вышел за ограждение ОМОНа.

Мы с вами до конца, — проскандировали силовики.

В ответ на это он назвал их «красавцами».

Ранее в Сети появился видеоролик с прилётом Лукашенко во Дворец Независимости. На записи глава государства, спустившись с трапа, интересуется протестующими. При этом он держит в руках автомат.

В стране уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Об этом информировал NEWS.ru.