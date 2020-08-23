Появилось видео, как Лукашенко вышел из вертолёта с автоматом в руках

https://static.news.ru/photo/57b2cbbe-e562-11ea-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный Telegram-канал президента «ПУЛ Первого» опубликовал видео прилёта Александра Лукашенко ко Дворцу Независимости в Минске. На кадрах видно, что глава государства выходит из кабины в бронежилете и с автоматом в руках.

Кроме того, среди идущих рядом с Лукашенко журналисты опознали его 15-летнего сына. Он был в каске, бронежилете и с оружием в руках. Сообщается, что видеозапись сделана час назад, когда вертолёт президента приземлился возле резиденции.

Ранее к резиденции Лукашенко подошла большая колонна протестующих. Люди хотели пройти мимо президентского дворца к площади Государственного Флага, однако дорогу им преградили силовики. По центру кордона стояли водомёт, автомобили для разгона демонстраций и бойцы ОМОНа со щитами. Кроме того, на территории резиденции засняли передвижение БТР и отряда военных.

Силовики начали расходится после появления у резиденции президентского вертолёта. Видеозаписи с его приземлением очевидцы стали публиковать около 19 часов.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.

Ранее сегодня перед протестующими выступили члены координационного совета (КС) белорусской оппозиции. Они заявили, что будут инициировать референдум о возвращении к конституции 1994 года, в которой сроки президента были ограничены, писал NEWS.ru.