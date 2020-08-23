На борту вертолёта с Александром Лукашенко был его сын

https://static.news.ru/photo/08e24de4-e575-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Николай Лукашенко, сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, был замечен рядом с отцом в вертолёте, одетым в военную форму и с автоматом. Это подтвердила пресс-служба главы страны.

На кадрах, которые опубликовал публикует Telegram-канал «Пул Первого», видно, как Лукашенко-старший осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолёта. На заднем фоне виден Николай, который поправляет воинское снаряжение и затем выходит из кадра.

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

23 августа несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси».Перед ними выступили члены президиума координационного совета белорусской оппозиции. В частности, Мария Колесникова призвала митингующих не сдаваться.

Как писал NEWS.ru Лукашенко, пролетая на вертолёте над Минском, презрительно назвал протестующих крысами.