Лукашенко обвинил «противников Белоруссии» в желании подорвать экономику

https://static.news.ru/photo/dad4a760-df18-11ea-841d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «противники» страны «раскачивают обстановку» на предприятиях. По его словам, они хотят «подорвать» экономику государства.

Как писал NEWS.run, ранее Лукашенко заявил, что некие силы раскачивают обстановку в стране. По его словам, у протестующих «ничего не получится». Он уверен, что власти республики смогут удержать ситуацию. По его словам, государство, которое находится в центре Европы, должно быть готово в любой момент ответить на вызовы.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб.