Лукашенко не исключил «рукотворное» создание пандемии коронавируса

Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда ещё увидел. А эта пандемия — это рукотворное «мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте. То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы «пристегнуть» к себе другие страны? Основа — экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие, — привели слова Александра Лукашенко в «Интерфаксе», ссылаясь на его выступление в эфире телеканала «Беларусь-1».