Лукашенко не исключил «рукотворное» создание пандемии коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не исключает «рукотворный характер» пандемии коронавирусной инфекции.
Ко времени задать вопрос. Два месяца назад я его задавал, я тогда ещё увидел. А эта пандемия — это рукотворное «мероприятие»? Я не знаю. Вы подумайте. То есть, не специально ли это было создано для того, чтобы, столкнувшись лбами, Китай и Америка, переделили мир? Чтобы «пристегнуть» к себе другие страны? Основа — экономика. Нужны маржинальные рынки сбыта, а их не хватает, начали делить существующие, — привели слова Александра Лукашенко в «Интерфаксе», ссылаясь на его выступление в эфире телеканала «Беларусь-1».
Как писал NEWS.ru ранее, Александр Лукашенко заявил, что единственный союзник, который остался у России, — это Белоруссия. Он отметил, что потеря Белоруссии — это «сильнейший удар по внутренней политике России».