Лукашенко назвал работу экономики «наиважнейшим» вопросом

https://static.news.ru/photo/51448c86-ded7-11ea-a6d7-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске потребовал уделять приоритетное внимание работе экономики.

По его словам, в настоящее время это «наиважнейший вопрос».

Понятно, что разного рода каналы, определённые средства массовой информации будут раскачивать эту ситуацию, что выходите, бастуйте... Я на этот счёт уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего, — подчеркнул он.

Белорусский лидер сообщил, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили рабочих об этом без какого-либо давления.

Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что если бастующие хотят потерять роботу и предприятия, то потеряют, так как дальше они не восстановятся. Поэтому руководителям нужно разобраться со своими сотрудниками.

Если нужна наша помощь или трудовые коллективы просят побывать там, не надо отказываться. Надо поехать в трудовые коллективы, ответить на их вопросы, — уточнил глава республики.

Лукашенко добавил, что 17 августа намерен посетить МЗКТ, чтобы ответить на вопросы бастующих, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий. По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий» и таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии.