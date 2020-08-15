Лукашенко может встретиться с бастующими рабочими

https://static.news.ru/photo/d7e3fb80-dee3-11ea-b0f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично пообщаться с представителями трудовых коллективов. Для этого 17 августа он планирует приехать на Минский завод колёсных тягачей.

О планах главы государства сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к его пресс-службе. Отмечается, что Лукашенко «ответит на все вопросы, которые сейчас волнуют трудовые коллективы».

Судя по всему, решение принято по итогам совещания, посвящённого дальнейшей работе правительства, где среди прочего была затронута и тема протестных акций. На нём белорусский лидер заявил, что те, кто хочет бастовать, вправе это делать, однако в таком случае «на заводах им делать нечего». Он поручил предупредить об этом работников.

Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет, — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В дальнейшем к протестующим присоединились трудовые коллективы, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.

В свою очередь Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.