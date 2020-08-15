Лукашенко может встретиться с бастующими рабочими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен лично пообщаться с представителями трудовых коллективов. Для этого 17 августа он планирует приехать на Минский завод колёсных тягачей.
О планах главы государства
Судя по всему, решение принято по итогам совещания, посвящённого дальнейшей работе правительства, где среди прочего была затронута и тема протестных акций. На нём белорусский лидер заявил, что те, кто хочет бастовать, вправе это делать, однако в таком случае «на заводах им делать нечего». Он поручил предупредить об этом работников.
Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет, — сказал Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В дальнейшем к протестующим присоединились трудовые коллективы, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.
В свою очередь Лукашенко заявил, что всё это — часть зарубежного плана по дестабилизации ситуации в стране и попытка совершить «цветную» революцию по западным методичкам, писал NEWS.ru.
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