Руководители белорусских сахарных заводов придумали схему поставок своей продукции в Россию, с помощью которой им удавалось получать «откат». Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его словам, для получения взяток директора производств создали в Москве подставную компанию,
Лукашенко утверждает, что «такого ещё не было в Белоруссии». Лидер страны пообещал, что Комитет госбезопасности в ближайшие дни сообщит подробности этого дела.
В Москве они создали «прокладку». Ею стал торговый дом, в котором работали свои. Туда продавался белорусский сахар с заводов по бросовым ценам, — пояснил Лукашенко.
После того, как сахар по низкой стоимости поступал в подставную компанию, его реализовывали на рынке уже совсем за другую цену. После этого, отметил президент Белоруссии, главы заводов получали разницу взятками.
Белорусские силовики задержали руководителей всех четырёх сахарных заводов республики в конце января. Речь идёт о директоре Скидельского сахарного комбината Дмитрии Егорове, директоре Городейского сахарного комбината Михаиле Криштаповиче, директоре Слуцкого сахарорафинадного завода Николае Пруднике и директоре Жабинковского сахарного завода Викторе Миронове. При этом Криштаповича сняли прямо с борта самолёта, когда он летел на отдых в Мюнхен. Самолёт развернули возле Вроцлава.
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко сообщил о планировании встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
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