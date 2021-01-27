Лавров обсудил с главой МИД Армении реализацию договорённостей по Карабаху

https://static.news.ru/photo/ba4d4f9a-60ac-11eb-a064-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Политики обсудили реализацию договорённостей по Нагорному Карабаху.

Подробно обсуждён ход реализации договорённостей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей. В этом контексте подчёркнута важность сопряжения интересов и совместной конструктивной работы всех стран региона, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Тогда же стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого и состоится встреча вице-премьеров.

Ранее NEWS.ru писал, что международное сообщество должно оказать гуманитарную помощь Нагорному Карабаху, восстанавливающемуся после военных действий. Об этом, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил президент РФ Владимир Путин.