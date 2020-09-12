Киргизия договаривается с Россией о поставках вакцины от COVID-19

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Бишкек и Москва проводят переговоры о поставках в Киргизию созданной в России вакцины от коронавируса. Об этом заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в последнее время РФ начала внедрять применение вакцины и выразил надежду на скорое налаживание российской стороной массового производства препарата.

Для нас очень важно привезти вакцину в нашу страну. В рамках мероприятий по борьбе с болезнью соответствующие органы двух наших стран ведут переговоры о поставке вакцины в Кыргызстан, — сказал глава государства в интервью «Биринчи радио».

В республике, согласно последним данным, с начала пандемии зафиксировано 44,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 40,7 тысячи пациентов, ещё более тысячи скончались. В Киргизии продолжает действовать режим ЧС, который был объявлен ещё в марте.

Ранее NEWS.ru писал, что приобрести российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», разработанную центром имени Гамалеи, хотят 27 стран мира. В настоящее время достигнута договорённость об отправке 32 млн доз препарата в Мексику и планируется поставить 100 млн доз в страны Латинской Америки.