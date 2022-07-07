Казахстан предложит Европе свою нефть взамен российской Президент Казахстана Токаев поручил «Казмунайгазу» проработать возможность экспорта нефти в Европу

Фото: kmg.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил национальной нефтегазовой компании «Казмунайгаз» проработать возможность экспорта нефти из Казахстана по Транскаспийскому маршруту, сообщает РИА Новости. Нефтепровод пролегает через Китай, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее идет в Турцию и страны Европы, не затрагивая территорию России.

Сейчас 80% нефти из Казахстана на мировые рынки поступает через терминал Каспийского трубопроводного консорциума, который расположен в России, в Южной Озереевке Приморского района. В ассоциацию Траскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.

Ранее Токаев заявил, что Россия является надежным союзником Казахстана, а у него самого сложились «близкие» отношения с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, Токаев выразил мнение, что его коллега из России не планирует полностью прекращать поставки газа в Европу.

27 июня в Баку состоялась встреча министров иностранных дел и транспорта из Азербайджана, Казахстана и Турции, в ходе которого обсуждались перспективы развития ТМТМ. Стороны договорились создать трёхстороннюю рабочую группу глав ведомств, отвечающих за транспортную сферу.