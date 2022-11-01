Подрезать по-кавказски. К чему привели сочинские переговоры по Карабаху Владимир Путин постарался вернуть России инициативу в урегулировании конфликта Азербайджана и Армении

Фото: kremlin

Трёхсторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Переговоры в Сочи между лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве Владимира Путина стали новым поворотным моментом в урегулировании карабахского конфликта. Москва попыталась резко вернуть себе дипломатическую инициативу после активного включения в процесс Брюсселя и Парижа. Выражаясь метафорично, ситуацию можно сравнить с подрезанием чужого автомобиля на дороге — как считается, дерзкая манера езды популярна на юге России. Еще пару недель назад все строили прогнозы насчет уже четвертого за год визита Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в Брюссель, где они обсуждают мирный договор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем. И хотя эти планы все еще в силе, теперь их неизбежно будут сравнивать с тем, что было в Сочи.

То, что от сочинской встречи ждали большего, отметили не только журналисты. На этот счет высказался и сам Владимир Путин.

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста, — сказал он с явно уставшим лицом. — Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом.

Если проанализировать текст заявления, которое все же удалось подписать в Сочи, можно выделить лишь два пункта, которые имеют конкретное значение. Второй, в котором говорится, что лидеры трех стран, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», и шестой, согласно которому «лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе».

Фото: kremlin Трёхсторонние переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Армении Николом Пашиняном

По сути, это якоря, которые Москва забросила на будущее — чтобы иметь возможность напоминать, что ее незаменимую роль разрешении конфликта признают и Баку, и Ереван. Тезис о том, что усилия российских миротворцев востребованы, вероятно, дался не без труда — ведь Азербайджан даже в официальных документах подчеркивает, что контингент размещен «временно». С другой стороны, слово «востребованность» не означает, что все необходимое действительно предпринимается — например, полное разоружение армян в Карабахе, которого Баку тщетно ждет.

Остальные слова, особенно о том, что стороны будут «воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения» или готовы способствовать «формированию позитивной атмосферы» между Арменией и Азербайджаном, ни для одной из сторон не несут серьезного значения.

Переубедить победителя

Несмотря на не самый впечатляющий результат, уровень драматизма, который ощущался на переговорах в Сочи, можно сравнить разве что с ночью с 9 на 10 ноября 2020 года — когда в СМИ сыпались утечки о трехстороннем соглашении, которое определило будущее региона. Это сравнение вполне корректно — сейчас стороны подошли к моменту, когда необходимо сделать еще один шаг, это самое будущее стало более осязаемым.

Для Азербайджана этот шаг — желательный и даже долгожданный. В Баку не без оснований уверены, что после победы в 44-дневной войне ситуация развивается именно в их пользу и ее осталось лишь закрепить мирным договором. Подпись Еревана под ним будет гарантировать, что Армения тоже признает Карабах частью Азербайджана, и тогда страницу можно будет перевернуть.

Ереван же еще с ноября 2020 года чувствует себя приговоренным если не к казни, то к отрубанию руки. Он волен обсуждать условия, на которых это произойдет, но хороших вариантов для него, конечно же, нет. Если говорить прямо и по-взрослому, то и московский, и брюссельско-вашингтонский вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном ведут к одному исходу. Это обретение Баку полного контроля над своей международно-признанной территорией и практический полный исход оттуда армянского населения. И вопрос лишь в том, как скоро это случится — через год или через десятилетие.

Фото: kremlin Никол Пашинян

Пара десятков армян, которых удастся задобрить и затем постоянно показывать в качестве доказательства межнациональной дружбы, возможно, и найдется, но о тысячах и тем более десятках тысяч людей, живущих в Карабахе сейчас, не может быть и речи. В воскресенье там прошел масштабный митинг с единственным посылом — местное армянское население не готово признавать над собой власть Азербайджана. В соцсетях идут споры, была ли акция согласована с Кремлем и приложил ли к ней руку российский бизнесмен Рубен Варданян, который на днях должен возглавить непризнанную армянскую администрацию, но на деле это не так важно. С одобрением Москвы или нет, с участием Варданяна или без него, истинное мнение армян Карабаха о происходящем — именно такое.

Позицию России, которую она отстаивала на переговорах в Сочи, Владимир Путин достаточно четко выразил на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», отвечая на вопрос известного армянского политолога Александра Искандаряна.

Какой бы ни был выбран вариант, если это приведет к миру, мы только за, — заявил Путин. — Мы не собираемся ничего навязывать, мы не можем Армении что-то диктовать. Так называемый вашингтонский вариант, насколько я знаю, предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом в целом. Ну, если Армения так считает, то пожалуйста. Мы поддержим любой выбор армянского народа.

Но на самом деле президенту России, конечно, не все равно, что выберет Ереван, и буквально в следующей фразе он дал понять, что кажется ему более приемлемым:

Если армянский народ и Армения считают, что Карабах имеет какие-то свои особенности и надо эти особенности учитывать и как-то их обговорить в будущем мирном договоре, — такое тоже возможно. Но, безусловно, надо договариваться и с Азербайджаном. Надо, чтобы эти договоренности были приемлемы и для другой стороны.

Здесь президент России явно преуменьшил масштаб противоречий — уговорить Баку выбрать вместо простого и быстрого получения контроля над Карабахом долгий и сложный путь едва ли возможно. Особенно с учетом того, что военная операция на Украине оттянула на себя практически все ресурсы Москвы. Возможность для дипломатических маневров ограничивает и возросшая зависимость России от Турции — главного международного партнера Азербайджана.

При этом в Ереване ждали со стороны Москвы именно давления на Баку.

Официально заявляю, что нет вашингтонского проекта, нет западного проекта, — заявил на днях армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян. — Есть азербайджанский проект мирного договора, который был передан армянской стороне, над которым все это время работала армянская сторона. Имеется российский проект. Премьер-министр сказал, что эти предложения были представлены еще в сентябре, и армянская сторона согласилась. Российская сторона знает, что это приемлемо для армянской стороны и неприемлемо для азербайджанской. Армянская сторона надеется, что российская сторона в Сочи убедит азербайджанскую сторону.

Зная, что, отстаивая свой проект мирного соглашения с учетом «каких-то особенностей» Карабаха, Россия добивается укрепления своего военного присутствия в регионе, Пашинян еще накануне сочинской встречи предложил заранее продлить мандат российских миротворцев на 10, а то и 20 лет. Эта идея нереалистична хотя бы потому, что выходит за пределы всех горизонтов планирования — через 20 лет в России с большой вероятностью сменится руководство, и все действующие соглашения неизбежно окажутся под вопросом. Но куда более актуальна другая причина — та самая позиция Азербайджана.

Следует прямо сказать, что азербайджанская сторона это предложение не будет даже рассматривать, — заявил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде каналу «Кавказское бюро». — Во-первых, Пашинян выходит за пределы своей компетенции, поскольку они ограничиваются границами его страны. Карабах — это Азербайджан, и решение — оставлять здесь миротворцев или нет — должен принимать Баку. Во-вторых, ни к мирному договору, ни к пограничным вопросам тема миротворцев не относится. Ее надо рассматривать в контексте выполнения трехстороннего соглашения от 10 ноября, не более.

На двусторонней встрече с Путиным в Сочи, которая предшествовала саммиту с участием президента Азербайджана, Пашинян продолжил хвалить российские усилия по урегулированию. Он предложил придать развитие «российскому проекту базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений» с Азербайджаном, который обсуждался на Совете коллективной безопасности (куда входят лидеры стран Организации Договора коллективной безопасности), и в то же время заверил, что «это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября».

Фото: kremlin Владимир Путин, Никол Пашинян

При этом именно пражскую встречу с Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом называют высшей точкой дипломатических усилий Запада в Закавказье. Пашинян даже просил упомянуть эти принципы в итоговом заявлении, но это, как теперь известно, сделано не было.

Я надеюсь, что вы поддержите предложения сослаться на этот документ в тексте сегодняшнего возможного трехстороннего заявления по итогам нашей трехсторонней встречи. Армения предложила это, но до сих пор у нас нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение, — просил он Владимира Путина еще перед началом встречи, когда в зале работали камеры.

В свою очередь, Ильхам Алиев настаивал вовсе не на российских, а на собственных базовых принципах. Он напомнил, что Азербайджан уже выдвинул пять основных принципов на основе международного права, следуя которым можно достичь нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Фото: kremlin Ильхам Алиев

И добавил то, что полностью противоречит логике Еревана:

Карабахский конфликт — это уже история, он был решен два года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно же, очень серьёзных шагов.

Судя по тому, что встреча Путина с Алиевым длилась дольше встречи с Пашиняном и даже дольше переговоров втроем, убедить азербайджанского президента пойти на какие-то уступки российский коллега, видимо, пытался. Но, очевидно, президент Азербайджана оказался непреклонен — и после этого на саммите пришлось искать выход из ситуации, делая подготовленный документ более обтекаемым.

И все же делать вывод о том, была ли попытка Москвы переиграть западных переговорщиков успешной, пока рано. Об этом можно будет судить только после ожидаемого саммита с участием Пашиняна, Алиева и Шарля Мишеля в Брюсселе. Если документ по его итогам будет более конкретным, это будет означать неудачу российской дипломатии. А вот если таким же неопределенным — значит, Москва постаралась не зря, и у неё появляется дополнительное время, чтобы подрезать Евросоюз еще раз.